30.08.2023

Bezahlen ohne Bargeld beim Sven Väth-Konzert vor der Residenz: Wie das Zahlungssystem funktioniert

Beim Seven Väth-Konzert am kommenden Freitag in Würzburg kommt ein modernisiertes Zahlungsverfahren auf dem gesamten Konzertgelände zum Einsatz (Symbolbild).

Plus Beim Sven Väth Konzert vor der Würzburger Residenz kann an den Ständen auf dem Konzertgelände nur bargeldlos gezahlt werden. So funktioniert das Zahlungssystem.

Von Marco Karaschinski

Das Konzert von Sven Väth findet am Freitag, 1. September, auf dem Gelände der Residenz statt. Jedoch anders, als bei den vorangegangenen Konzerten, soll dieses Mal keine direkte Barzahlung an den Ständen des Geländes möglich sein.

Laut Veranstalter bekommen alle Besucherinnen und Besucher beim Einlass neben ihrem Stempel auch eine sogenannte "Cashless-Card". Diese funktioniert wie eine Kreditkarte und kann vor Ort mit Guthaben aufgeladen werden.

