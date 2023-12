Biathlon Lenzerheide heute live im TV: Übertragung im Fernsehen und Stream im ZDF (Mediathek), Eurosport, ORF - Verfolgung Frauen und Männer (16.12., 17.12.2023)

Wer überträgt heute Biathlon live? Aus Lenzerheide gibts im TV, der Mediathek und im Stream die Rennen im Biathlon-Weltcup-2023/24. Zeigen sie ZDF, ARD und ORF?

Wann kommt Biathlon im Fernsehen? Live aus Lenzerheide in der Schweiz gibt es im TV, Stream und der Mediathek heute (16.12.) eine Übertragung des Biathlon-Weltcups 2023/24 der Frauen und Männer.

Für die Biathlon-Damen und -Herren stehen dabei am 16. und 17.Dezember vier weitere Weltcup-Rennen an.

Los ging es live im Fernsehen am Freitag mit dem Männer-Sprint und gleich einem deutschen Sieg durch Benedikt Doll. Heute, Samstag, werden die Verfolgungsrennen der Frauen und Männer übertragen. Zum Abschluss am Sonntag stehen in Lenzerheide noch die Massenstarts live im TV, Mediathek und Stream auf dem Programm.

Wann kommt Biathlon im Fernsehen? Wann starten die Biathleten? Alle News zur TV-Übertragung, Live-Stream und Übertragung in der Mediathek der Biathlon-Rennen in Lenzerheide 2023.

Biathlon heute live in Lenzerheide: Stream, Sender, Zeitplan und TV-Termine im Überblick

Samstag, 16.12.2023 - Biathlon-Verfolgungsrennen Lenzerheide 12.45 Uhr: Biathlon Verfolgung der Frauen heute über 10 km Fernsehen : live im ZDF (ab 12.40 Uhr) und auf Eurosport 2 14.40 Uhr: Biathlon Verfolgung heute der Herren über 12,5 Kilometer Fernsehen : live im ZDF (ab 14.25 Uhr) und auf Eurosport 1 Livestream : ZDF Sportstudio live Mediathek





Sonntag, 17.12.23 - Biathlon-Massenstart Lenzerheide 12.30 Uhr: Biathlon-Massenstart der Damen über 12,5 km Fernsehen : live im ZDF (ab 12.25 Uhr) und auf Eurosport 1 14.45 Uhr: Biathlon-Massenstart der Männer über 15 km Fernsehen : live im ZDF (ab 14.40 Uhr) und auf Eurosport 1 Livestream : ZDF Sportstudio live Mediathek





Freitag, 15.12.23 - Biathlon-Sprint Männer in Lenzerheide 14.15 Uhr: Biathlon-Sprint der Männer über 10 km - hier geht's zum Ergebnis Fernsehen : live im ZDF (ab 14.05 Uhr) und auf Eurosport 1 Livestream : ZDF Sportstudio live Mediathek



Biathlon Übertragung heute im TV und Stream aus Lenzerheide: ORF sendet live

Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Eine Live-Übertragung der Biathlon-Rennen aus Lenzerheide gibt es teilweise auch beim ORF. Der Sender ORF 1 zeigt die Rennen der Männer am Freitag, Samstag und Sonntag live. Die Verfolgung der Frauen heute am Samstag gibt es wegen Ski alpin nicht live im ORF-Fernsehen, der Damen-Massenstart am Sonntag wird wieder gezeigt.

Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Lenzerheide: Biathlon live im Fernsehen, Mediathek und Internet-Stream

Verfolgungs- und Massenstart-Rennen beim Biathlon-Weltcup 2023/24 in Lenzerheide in der Schweiz werden also live und kostenlos im Free-TV im ZDF und "Eurosport" gezeigt.

Auch einen Livestream gibt es im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Biathlon heute in Lenzerheide: Philipp Nawrath wieder auf dem Podium - tolles DSV-Ergebnis

Der Biathlon-Weltcup 2023/24 in Lenzerheide geht heute live im TV, Mediathek und Stream mit den Verfolgungsrennen weiter. Der Allgäuer Biathlet Philipp Nawrath vom SK Nesselwang will dabei seine kleine Schwächephase am vergangenen Wochenende in Österreich vergessen machen - und das gelang ihm und seinen Teamkollegen beim Sprint am Freitag bestens.

Mit vier Athleten unter den besten Sechs überzeugte das DSV-Biatlon-Team in Lenzerheide im Sprintrennen auf ganzer Linie. Benedikt Doll sicherte sich seinen fünften Weltcup-Sieg überhaupt und den ersten in diesem Winter.

Nawrath belegte mit einer Strafrunde den dritten Platz und geht heute 37 Sekunden nach Doll in das Verfolgungsrennen. Philipp Horn knackte als Vierter bei seinem Saisoneinstand direkt die WM-Norm und konnte es gar nicht fassen. "Ich bin sprachlos", sagte er. Johannes Kühn, der alle zehn Scheiben traf, landete auf dem sechsten Platz.

Johannes Lukas, Biathlon-Cheftrainer in Schweden, traut dem Allgäuer Nawrath weiter viel zu. "Ich war mit ihm früher in der Trainingsgruppe und weiß daher wie stark er ist", sagte Lukas der Abendzeitung. Schon in den letzten Jahren habe man gesehen, "dass er punktuell sehr starke Laufzeiten bringen kann, dass er eine Maschine drin hat." Nur am Schießstand habe er das bislang nicht so umsetzen können. Vielleicht hat Nawrath, der am Freitag zum Sprint in der Lenzerheide (Schweiz) antritt, in Sachen Treffsicherheit mit seiner norwegischen Freundin und Biathlon-Kollegin Karoline Knotten geübt...