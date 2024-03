Würzburg

04:00 Uhr

Bierdusche angedroht? Würzburger schlägt auf Tauffeier Schwager in spe bewusstlos, Schwestern reden nicht mehr

Eine Tauffeier mit Grill und Pool in der Region Würzburg war vor einigen Monaten eskaliert. Am Würzburger Amtsgericht zeigte sich, wie sehr das Familienverhältnis beschädigt ist.

Plus Ein Prozess am Amtsgericht offenbart das zerrüttete Verhältnis einer Familie aus der Region Würzburg. Worum es bei dem öffentlich ausgetragenen Konflikt geht.

Von Julian Bandorf

Die Taufe eines Kindes ist meist mit familiärem Glück verbunden. Es gibt eine Zeremonie und eine Feier. Im Garten wird gegrillt, die Kinder planschen im Pool. Ungefähr so hatte sich auch eine Familie aus der Region Würzburg eine geplante Tauffeier vorgestellt. Doch es kam anders: Ein Gast prügelte seinen Schwager in spe auf der Feier dessen Kindes im Pool bis zur Bewusstlosigkeit. Nun wurde der verzwickte Familienkonflikt am Würzburger Amtsgericht verhandelt.

Angeklagt ist ein 38-Jähriger, der im Haus seines zukünftigen Schwagers eingeladen war. Ohne bislang erkennbaren Grund eskalierte die Situation, es entstand ein Handgemenge, an dem auch ein weiterer Gast beteiligt war. Staatsanwaltschaft und der 40-jährige Gastgeber werfen dem Angeklagten vor, der Aggressor zu sein. Mit Faustschlägen zum Kopf soll er die beiden Geschädigten zur Bewusstlosigkeit geprügelt haben. Der Angeklagte behauptet das Gegenteil: Er sei das Opfer in einer "Zwei-gegen-einen"-Situation gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen