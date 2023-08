Bierpreise, Eintritt, Wetter, Anreise: Was Besucher zur Bamberger Sandkerwa 2023 wissen müssen

Das beliebte Volksfest findet in diesem Jahr vom 24. bis 28. August statt. Alle Antworten auf die wichtigsten Fragen zur 73. Bamberger Sandkerwa.

Über 200.000 Menschen strömen jedes Jahr auf die Bamberger Sandkerwa, damit zählt das oberfränkische Volksfest zu den beliebtesten im Freistaat Bayern. In diesem Jahr findet die 73. Auflage von Donnerstag, 24. August, bis Montag, 28. August, statt. Aber was kostet diesmal das "Seidla"? Was sagen die Meteorologen zum Wetter? Wie gelingt die Anreise am besten? Wie teuer ist der Eintritt? Und welche Programmpunkte sind die wichtigsten? Alle Antworten auf einen Blick:

Was kostet das "Seidla" auf der Bamberger Sandkerwa?

Während der Sandkerwa fließt reichlich Bier aus Bamberg und der Region. Aber nicht nur das Angebot ist vielfältig, auch die Preise für den halben Liter Bier unterscheiden sich teils, wie ein grober Überblick zeigt, der nicht alle Ausschänke abdeckt.

So soll das Seidla bei der Bamberger Traditionsbrauerei Schlenkerla offiziellen Angaben zufolge 4 Euro kosten, genauso wie im Live-Club. An den Ausschankstellen des Zapfhahns zahlen Besucherinnen und Besucher 5 Euro, ebenso beim Plattenladen. Das Kilians bleibt mit 4,90 Euro knapp unter dem Preis der beiden Mitbewerber.

Wie teuer das Bier im großen Festzelt am Leinritt sein wird, das betrieben wird von der Hausbräu Stegaurach, bleibt offen. Festwirtin Steffi Winkler möchte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern: Einen kleinen Hinweis gibt es dann aber doch: "Nur so viel: Es wird sich nicht stark unterscheiden im Vergleich zum Vorjahr."

Wie soll das Wetter am Sandkerwa-Wochenende werden?

Bislang sehen die Wettervorhersagen der Meteorologen teils hochsommerlich aus. So prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) Stand Montag (21. August) für den Eröffnungstag Temperaturen um 33 Grad Celsius mit leichter Bewölkung. Andere Dienste im Internet erwarten tagsüber Temperaturen bis 31 Grad.

In den Tagen danach soll es dann deutlich abkühlen, doch die Vorhersagen schwanken teils deutlich. So erwarten die Meteorologen für Freitag Temperaturen von 23 bis 28 Grad Celsius, für Samstag um 25 und am Sonntag nur noch um 22 Grad Celsius. Am Montag soll es auf bis zu 17 Grad Celsius abkühlen. In den Nächten könnten die Besucherinnen und Besucher Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad Celsius erwarten.

Was im Laufe der Tage deutlich zunimmt, ist das Regen- und das Gewitterrisiko. Besucherinnen und Besucher sollten sich deshalb mit entsprechender Ausrüstung wie Schirmen und wasserfesten Jacken ausstatten.

Wie funktioniert die Anreise zur Sandkerwa am besten?

Die Veranstalter der Sandkerwa empfehlen die Anreise vor allem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, darunter dem sogenannten "SandkerwaExpress". Der bringt auch Besucherinnen und Besucher aus dem Landkreis Haßberge bis in die Domstadt: etwa aus Ebern, Eltmann, Neubrunn/Breitbrunn. Die Hin- und Rückfahrt kostet 9 Euro. Den Fahrplan finden Interessierte unter: www.sandkerwa.de/anreise-parken.

In jedem Fall raten die Organisatoren dazu, das Auto stehenzulassen. Wer doch mit dem Pkw anreisen möchte, kann – neben den Parkhäusern und Tiefgaragen – die "Park & Ride"-Möglichkeiten nutzen, zum Beispiel am Heinrichsdamm oder in der Kronacher Straße. Von dort aus können die Besucherinnen und Besucher mit dem ÖPNV ins Stadtzentrum fahren.

Wie teuer ist der Eintritt für die 73. Bamberger Sandkerwa?

Auf der Sandkerwa gilt täglich ab 18 Uhr eine Festabzeichenpflicht für Besucherinnen und Besucher über 14 Jahre – mit Ausnahme des Markusplatzes. Die kleine Plakette aus Holz, dieses Jahr in saftigem Grün gehalten, erhalten Interessierte an allen Vorverkaufsstellen: Ein Tages-Abzeichen kostet laut Veranstalter 2,50 Euro, ein Abzeichen für alle fünf Kerwa-Tage 6 Euro. Wer sich für den spontanen Besuch entscheidet, kann das Ticket an einer der fünf Abendkassen erwerben, erkennbar an den großen gelben Luftballons mit der Aufschrift "Festabzeichen".

Die Vorverkaufsstellen und die Standorte der Abendkassen finden Interessierte auf der Internetseite des Veranstalters.

Was sind die wichtigsten Programmpunkte der Sandkerwa?

Am Donnerstag, 24. August, findet die offizielle Eröffnung um 18 Uhr im Festzelt am Leintritt statt; die Schirmherrschaft liegt bei Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Staatsministerin Melanie Huml (CSU).

Am Freitag, 25. August, beginnt um 17.45 Uhr der Festzug zum Kirchweihbaum vom Markusplatz - Markusstraße - Untere Sandstraße - Obere Sandstraße - Kasernstraße - Leintritt. Anschließend, um 18 Uhr, wird der Kirchweihbaum vor Klein-Venedig mit den Bauhandwerkerzünften aus Gaustadt, Hallstadt und Stegaurach aufgestellt.

Am Samstag, 26. August, findet um 14.30 Uhr das Schüler- und Jugendfischerstechen auf der Regnitz statt. Am Sonntag, 27. August, übernehmen dann "die Großen": Um 14.30 Uhr startet der Aufmarsch zum 69. Fischerstechen von der Steinertstraße - Markusplatz - Kapuzinerstraße - Am Kranen - Obere Brücke - Karolinenstraße - Herrenstraße - Obere Sandstraße - Sandbad zum Festzelt am Regnitzufer. Danach, um 15 Uhr, beginnt das Fischerstechen auf der Regnitz.

Am Montag, 28. August, läutet das Abschlussfeuerwerk um 22 Uhr das Ende der Sandkerwa ein. Das ganze Programm finden Interessierte auf der Internetseite des Veranstalters: www.sandkerwa.de.