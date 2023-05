Schweinfurt

04.05.2023

"Bin offensichtlich ausgerastet": Angeklagter gesteht vor dem Landgericht Schweinfurt, seine Frau getötet zu haben

Plus Ein Streit zwischen einem Ehepaar eskaliert, wenig später ist die Frau tot. Was geschah an jenem Abend? Eine Rolle soll auch ein anderer Mann gespielt haben.

Von Lisa Marie Waschbusch

Als das Telefon am späten Abend des 16. Dezembers 2021 klingelt, liegen er und seine Frau schon im Bett. Am anderen Ende der Leitung ist sein Vater, der im Haus nebenan wohnt. Er habe das erst für einen schlechten Scherz gehalten, sagt der Sohn jetzt vor Gericht, als sein 71-jähriger Vater am Hörer zu ihm sagt: "Ruf' die Polizei. Ich habe deine Mutter umgebracht."

Doch bevor der Sohn die Beamten ruft, geht er mit seiner Frau hinüber. Das Garagentor ist offen, der Vater steht schon da. Und in der Garage am Boden, "da lag meine Mutter", sagt der Mann, der gerade gegen seinen Vater aussagt. Die Ehe seiner Eltern sei eine Art Hass-Liebe gewesen, "sie konnten nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander". Doch dass sowas passiert, habe er nicht für möglich gehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

