Bis Ende 2028: Bosch Rexroth will bis zu 240 Stellen in Schweinfurt abbauen und den Standort "neu aufstellen"

1300 Menschen arbeiten aktuell am Standort von Bosch-Rexroth in Schweinfurt.

Plus 1300 Beschäftigte hat Bosch Rexroth aktuell am Standort Schweinfurt, weitere 370 im Werksteil Volkach. Dabei soll es nicht bleiben. Was sind die Gründe?

Von Katja Beringer

In einer Pressemitteilung kündigt Bosch Rexroth am Dienstag den geplanten Abbau von bis zu 240 Stellen am Standort Schweinfurt mit Werksteil Volkach an. Sozialverträglich wolle man diesen bis Ende 2028 umsetzen. Beispielsweise mit Altersteilzeitregelungen und Vorruhestandsangeboten sowie Abfindungen, heißt es in der Mitteilung. Zur konkreten Ausgestaltung beginnen demnach nun die Gespräche mit dem lokalen Betriebsrat.

1300 Beschäftigte hat Bosch Rexroth am Standort Schweinfurt, weitere 370 im Werksteil Volkach. Diese sind laut Mitteilung in Verwaltungs-, Vertriebs-, Service- und Entwicklungsbereichen tätig. Die geplanten Stellenkürzungen beziehen sich auf alle Bereiche. Gleichzeitig wolle man den Standort Schweinfurt als "Leitwerk im Bereich Lineartechnik neu aufstellen", heißt es in der Mitteilung weiter. Geplant seien Investitionen in den Neubau eines Innovations- und Kundencenters.

