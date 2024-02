Würzburg

04:00 Uhr

Bis zu 4500 Euro für den Führerschein: Warum die Fahrerlaubnis mittlerweile so viel kostet und wie man Geld sparen kann

Plus Mehrere Tausend Euro kann ein Führerschein der Klasse B heutzutage kosten. Wo die Fahrerlaubnis günstiger zu bekommen ist und wie man sonst Geld sparen kann.

Von Julia Rüther

Wer einen Führerschein der Klasse B für Pkw machen möchte, muss dafür bisweilen tief in die Tasche greifen. Denn in den vergangenen Jahren sind die Kosten dafür deutschlandweit deutlich gestiegen. Laut dem regelmäßig erscheinenden Fahrschul Klima-Index der International Road Safety Association (Moving) kostete ein Führerschein Anfang 2020 durchschnittlich 2091 Euro. Anfang vergangenen Jahres hingegen betrugen die durchschnittlichen Kosten 2772 Euro. Doch warum sind die Führerscheinkosten so gestiegen und wie setzen sie sich zusammen?

Der größte Kostenfaktor beim Führerschein sind die Fahrstunden

"Die Gesamtkosten für einen Führerschein können erheblich schwanken und zwischen 2106 und 4456 Euro liegen", sagt Andreas Hölzel, Sprecher des ADAC. Ursache für die extrem weite Preisspanne ist, dass nur die Gebühren für die theoretische und praktische Prüfung überall gleich hoch sind. Alle anderen Posten ergeben sich aus individuellen Tarifen und können je Anbieter stark variieren. Das gilt nicht nur für den erforderlichen Erste-Hilfe-Kurs, den Sehtest, das Passfoto und die je nach Bundesland variierenden Gebühren für den Führerscheinantrag, sondern auch für die Fahrschulen.

