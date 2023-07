Bis zum letzten Atemzug: Warum ein todkranker Krebspatient weiter Taiji lehrt

Plus Walther Häusler hat seit vier Jahren Leukämie. Trotzdem unterrichtet der 78 Jahre alte Taiji-Lehrer jede Woche fünf Schüler und hält Workshops. Woher nimmt er die Kraft?

Weglaufen, einerseits. Sich wehren, andererseits: Das sind die beiden üblichen Reaktionen auf einen Schubs oder einen Stoß oder einen Schlag. Das Taiji, gleichermaßen ein uraltes chinesisches System zur Gesunderhaltung und eine Kampfkunst, bietet eine weitere Möglichkeit: Den Schubs, den Stoß oder den Schlag zu akzeptieren. "Annehmen" – so heißt das im Taiji-Jargon.

Wie man annimmt, weiß in Unterfranken kaum jemand besser als Walther Häußler. Häußler, 78 Jahre alt, aus einem kleinen Ort im Landkreis Würzburg, ist Taiji-Lehrer. Er hat sich so lange im Annehmen geübt, dass er nicht nur Taiji-Angriffen mit Gleichmut begegnet. Sondern auch den alltäglichen Widrigkeiten des Lebens.