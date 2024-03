Bistum Würzburg: Suspendierter Diakon Reinhold Glaser macht einfach weiter - und ist beschäftigter denn je

Plus Vor drei Monaten bestätigte der Vatikan die Suspendierung Glasers durch den Würzburger Bischof. Doch der Diakon tauft, traut und beerdigt weiter. Mit Erfolg.

Diakon Reinhold Glaser wurde vor gut einem Jahr suspendiert. Arbeitslos ist der 69-Jährige dennoch nicht. Er ist ein viel beschäftigter Geistlicher. Mehr noch, als vor dem Verbot aller Dienste als Diakon durch den Würzburger Bischof. Wie kann das sein?

Glaser lädt zu Gottesdiensten, hält Requien, bietet Trauungen an. Er führt viele Gespräche. Er tauft, segnet, besucht alte und kranke Menschen, beerdigt – zu individuell gewünschten Zeiten. Bischof Franz Jung hat ihm das untersagt. Der Diakon hält sich jedoch nicht daran. Das klingt nach Rebellion, nach Missachtung hierarchischer Strukturen. Reinhold Glaser macht jedoch bei seinem Besuch in der Redaktion einen sehr besonnenen Eindruck. "Ich habe keine Schwerverbrechen begangen."