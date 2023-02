Bizarre Situation bei E-Autos: Strom an Ladesäulen ist so teuer, dass Benzin und Diesel wieder populär sind

Elektro statt Sprit: Eigentlich sollte so das Autofahren umweltfreundlicher werden. Doch die hohen Strompreise bremsen E-Mobilität gewaltig. Wie ist die aktuelle Lage?

Wer ein Elektroauto fährt, gilt als umweltbewusst. Doch dieses Image ist jetzt deutlich teurer geworden: Die Preise für das Laden der Batterien haben an öffentlich zugänglichen Ladesäulen stark angezogen.

Der Nürnberger Stromlieferant N-Ergie zum Beispiel erhöhte Anfang Februar den Standard-Tarif "AC-Normalladen" um fast die Hälfte auf jetzt 62 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Wer schon Stromkundin oder Stromkunde bei N-Ergie ist, zahlt mit 54 Cent/kWh nun ebenfalls 50 Prozent mehr. Das Unternehmen begründet den stattlichen Preissprung mit "gestiegenen Beschaffungskosten".

Energie ist – wie beim Strombezug im Haushalt – in den vergangenen Monaten in Folge des Krieges in der Ukraine erheblich teurer geworden, bestätigt auch der ADAC Nordbayern. Der angehobene Strompreis wirke sich an öffentlichen Ladesäulen aus, heißt es in einer Mitteilung.

Was eine E-Auto-Fahrerin aus dem Raum Würzburg erlebt

Fürs Umweltbewusstsein von E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrern ist das ein Bärendienst: Bei solchen Strompreisen könne man mit einem Benzin-Auto "in vielen Fällen sogar günstiger fahren", sagt Kathrin Fuchss Portela. Sie wohnt im Kreis Würzburg und hat sich im November ein Hybrid-Auto mit Benzin- und Elektromotor gekauft. Weil sie sich über die hohen Strompreise ärgert, wandte sie sich an die Redaktion.

Den Wagen habe sie unter anderem aus Umweltschutzgründen gekauft, sagt Fuchss Portela. Wegen des teuren Stroms an den Ladesäulen fahre sie den Wagen allein aus ökologischen Gründen noch im E-Modus, verzichte aber komplett auf ein Nachladen unterwegs. Alles andere "macht keinen Sinn mehr".

Der ADAC Nordbayern ermittelte Anfang Februar, dass Verbrenner gegenüber E-Autos bei den Verbrauchskosten im Vorteil sein können: Der ADAC-Berechnung nach liegt ein VW Golf in der Diesel-Variante um bis zu 200 Euro pro Jahr günstiger als ein VW Golf mit Elektromotor. Am teuersten beim Verbrauch ist der VW Golf als Benziner, am günstigsten einer mit Elektromotor, der zuhause aufgeladen wird.

Saftige Preiserhöhung an Ladesäulen: N-Ergie ist nicht allein

N-Ergie ist mit der jüngsten Preiserhöhung an den Ladesäulen nicht allein. Das auch in Mainfranken stark vertretene Unternehmen gehört dem Ladeverbund Plus an. Dessen Vertriebsleiter Johannes Friedrich teilt mit, dass alle Mitglieder Anfang Februar ihre Preise in vergleichbarer Dimension erhöht haben. Auch außerhalb des Verbunds hätten sich die Preise der Ladestromanbieter "schon im vergangenen Jahr deutlich nach oben entwickelt", so Friedrich.

Dem Ladeverbund Plus in Nürnberg haben sich nach eigenen Angaben 67 Stromversorger angeschlossen – vor allem Stadtwerke in Franken, die meistens "sehr langfristig" Strom für die Kundschaft gekauft haben. Jeder Ladestromanbieter im Verbund lege seine Preise an den insgesamt 950 Ladesäulen eigenständig fest, erläutert Friedrich.

Preisanstieg beim Laden von E-Autos ist nicht neu

Schon dadurch entsteht ein Dickicht an Tarifen. Hinzu kommen je nach Anbieter Grundgebühren oder Standgebühren an den Ladestationen. So wies die Versicherung HUK Coburg in dieser Woche in einer Mitteilung darauf hin, dass an Ladesäulen "die Preise von Anbieter zu Anbieter stark variieren und zwischen 35 und 77 Cent pro Kilowattstunde liegen". Haushaltsstrom komme im Schnitt auf 40 Cent.

Unterschiedliche Konditionen zum Beispiel für sogenanntes Ad-hoc-Laden, also ohne Registrierung in der App eines Stromanbieters, machen einen Vergleich ebenfalls schwierig. N-Ergie etwa verlangt beim Ad-hoc-Laden 70 Cent pro kWh, also 16 Cent mehr für diejenigen, die bereits Kundin oder Kunde sind.

Der jüngste Preisanstieg an den öffentlichen Ladesäulen ist zwar groß, aber nicht neu. Kostete im Sommer 2020 bei N-Ergie die Kilowattstunde im AC-Bereich (Wechselstrom) 32 Cent, waren es nach Angaben des Ladeverbunds Plus im April 2022 schon 36 Cent – nun sind es 54 Cent.

Auch in anderer Hinsicht haben E-Autos derzeit einen schweren Stand. Der Bund hat die Förderung zum Jahreswechsel deutlich gedrosselt. Bei einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000 Euro für einen rein per Batterie betriebenen Wagen erhalten Kundinnen und Kunden nur noch 4500 Euro statt wie bislang 6000 Euro. Plug-in-Hybride werden gar nicht mehr gefördert.

E-Autos haben an Attraktivität verloren

Der Effekt ist deutlich und gilt als Bremsklotz für die Mobilitätswende: Im Januar wurden in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat 13 Prozent weniger E-Autos zugelassen. Bei den Plug-in-Hybriden ist es gar ein Minus von 53 Prozent, wie der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) im hessischen Bad Homburg mitteilt.

Reduzierte Förderung und gestiegene Strompreise: Er beobachte ein Umdenken in der Bevölkerung, sagt VDIK-Sprecher Peter Mair. In den Haushalten werde wieder genauer gerechnet und dann "doch wieder auf Verbrenner oder Hybrid umgestiegen". Mit Blick auf die angestrebte Abkehr von fossiler Energie sei dieser Trend verheerend. Bei den reinen Elektroautos jedenfalls "ist dieses Jahr die Dynamik raus", so Mair.