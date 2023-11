Würzburg

21.11.2023

"Black Friday" in Würzburg: Alle Infos zu den Rabattaktionen in der ganzen Stadt

Der "Super Shopping Friday" zieht jährlich viele Würzburgerinnen und Würzburger in die Innenstadt. In diesem Jahr jedoch unter einem neuen Namen.

Plus Am "Black Friday" bieten zahlreiche Geschäfte spezielle Rabattaktionen an - so auch in Würzburg. Auch verschiedene Gastronomien beteiligen sich.

Rabattaktionen am "Black Friday" gibt es in diesem Jahr nicht nur online, sondern auch im stationären Einzelhandel in der Würzburger Innenstadt: An diesem Freitag können Kundinnen und Kunden laut Wolfgang Weier, Geschäftsführer des Stadtmarketing-Vereins " Würzburg macht Spaß" (WümS) zu den üblichen Ladenöffnungszeiten Schnäppchen in nahezu allen Geschäften machen. Neu an der Aktion ist nur der Name: Seit 2016 fand die Schnäppchen-Aktion als "Super Shopping Friday" statt. Ab diesem Jahr wird sie auch hier "Black Friday" genannt.

Warum heißt es jetzt auch in Würzburg "Black Friday"?

Weil sich dieser Begriff, der aus den USA stammt, als Bezeichnung für den Tag der Rabatte im Einzelhandel, immer am Freitag nach Thanksgiving, durchgesetzt hat und weltweit bekannt ist. "Wir hätten es auch von Anfang an gerne 'Black Friday' genannt, aber 2014 hat sich eine Firma den Begriff in allen europäischen Ländern markenrechtlich schützen lassen", erläutert Weier. Erst durch ein Urteil des Berliner Kammergerichts ist der Markenrechtsschutz aufgehoben worden. "Wir wollten es trotzdem beim 'Super Shopping Friday' belassen, sind aber bei einer Umfrage völlig überrollt worden", so Weier weiter: Die überwiegende Mehrheit der Würzburger Einzelhändler wollte die Umbenennung in "Black Friday".

