Analyse legt offen: Warum die Kontrolle der Wasserrechte in Unterfranken ein Desaster ist

Plus Eine Datenrecherche zeigt, wer in Unterfranken kostenlos Wasser erhält. Lesen Sie hier, wie mangelhaft das Kontrollsystem der Behörden ist.

Von Angelika Kleinhenz, Jonas Keck

Jetzt, im saftig-grünen Frühjahr 2023, scheint der Dürre-Sommer 2022 lange her. Aber er ist böse in Erinnerung. "Wir können jeden Tropfen Wasser nur einmal verteilen", sagte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) beunruhigten Menschen in Bad Königshofen im Landkreis Rhön-Grabfeld in der BR-Fernsehsendung "Jetzt red i". Es war der 14. September. Nach mehr als drei staubtrockenen Sommermonaten ähnelte Unterfranken einer Steppe in Jordanien. Und Bad Königshofen war die erste Stadt in der Region, in der die Trinkwasserversorgung akut gefährdet war.

Sommer 2022: Wärmster bisher gemessener Sommer in Europa

Der Sommer 2022 war der wärmste bisher gemessene Sommer in Europa, hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus errechnet. Und Nordbayern war so trocken wie seit 62 Jahren nicht.

