Würzburg

17:00 Uhr

Blackfacing oder Indianerkostüme: Wie Verkleidungen im Fasching andere Menschen verletzen können

Im Fasching als Indianerinnen verkleidet (hier bei "Franken Helau"): Was vermutlich nicht diskriminierend gemeint ist, kann von anderen so empfunden werden.

Plus Meist steckt keine böse Absicht dahinter – dennoch können Faschingskostüme diskriminierend sein. Warum, das erklärt der Würzburger Rassismusforscher Julien Bobineau.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Der Fasching steht vor dem Endspurt. Höhepunkt der närrischen Zeit, in der die Welt Kopf steht. In der vieles geht, was sonst tabu ist. Aber wie weit dürfen Hohn und Spott gehen? Und wo werden Menschen – möglicherweise unbedacht – durch ein falsches Wort oder eine Kostümierung verletzt?

"Fasching ohne Diskriminierung ist möglich", ist der Würzburger Rassismusforscher Dr. Julien Bobineau überzeugt. Es brauche nur hinreichende Sensibilisierung und Aufklärung. Dazu will er mit dem jungen Unternehmen "Denkfabrik Diversität" beitragen. Bobineau ist Mitbegründer und Geschäftsleiter.

