Blinkende kettenförmige Lichter am Rhöner Nachthimmel: Was hat es damit auf sich?

Wie hier in Brandenburg sind auch am Rhöner Nachthimmel immer wieder kettenförmige Lichter zu sehen. Simon Manger vom Sternenpark Rhön erklärt, was es damit auf sich hat.

Plus Die Starlink-Satelliten sorgen für viel Verwunderung bei einem Blick in den Sternenhimmel – was steckt dahinter und wann sind sie zu sehen?

Von Kai Kunzmann

Der Nachthimmel mit seinen zahlreichen Sternen kann beruhigend und faszinierend sein. Häufig sind in der Rhön der große Wagen, der Polarstern oder Sternschnuppen zu sehen. Doch Moment mal, was sind das für ungewöhnliche Sterne am Himmel? Wer in letzter Zeit in den Himmel geschaut hat, dem sind vielleicht diese komischen Lichter aufgefallen. Lichter, die unnatürlich in einer geraden Linie angeordnet sind. Dabei ist etwa nicht die Rede von speziellen Sternenbildern oder vorbeifliegenden Meteoriten. Nein. Es sind Satelliten, um genauer zu sein, sogenannte Starlink-Satelliten.

Elon Musks Satelliten-Netzwerk

Doch was sind überhaupt Starlink-Satelliten? Die Starlink-Satelliten gehören zu Elon Musks Firma SpaceX. Ziel des Starlink-Projekts ist es, Menschen überall auf der Welt einen schnellen Zugang zum Internet zu ermöglichen. Unabhängig von der dort vorhandenen Infrastruktur. Hierfür kommunizieren die Satelliten untereinander und die Daten werden per Funk zurück zur Erde gesendet. So konnte beispielsweise in kriegszerstörten Gebieten in der Ukraine der Internetzugang wiederhergestellt werden.

