Kitzingen

11:00 Uhr

Blitzermarathon: Das ist der Rekord-Raser im Landkreis Kitzingen und so viele Temposünder gingen der Polizei ins Netz

Plus Viele Messstellen waren bekannt, aber eben nicht alle. Und genau an einer der nicht angekündigten Stellen registrierte die Polizei den Spitzenreiter der diesjährigen Aktion.

Von Eike Lenz

Nach dem Blitzermarathon in Bayern am vergangenen Freitag hat die Polizei in Kitzingen eine erste vorsichtige Bilanz gezogen. An sieben Stellen waren Beamtinnen und Beamte über 24 Stunden verteilt mit Laserpistolen im Einsatz. Insgesamt sieben Verstöße wurden laut Polizei festgestellt und geahndet – eine "durchschnittliche Bilanz", wie Verkehrssachbearbeiter Harald Hufnagel auf Anfrage mitteilte.

Viele der Messstellen hatte das Innenministerium vor dem Aktionstag bekannt gegeben, aber eben nicht alle. Und so ging der Kitzinger Polizei just an einer der nicht angekündigten Standorte der Spitzenreiter des Tages ins Netz. In der Mainstockheimer Straße in Kitzingen wurde ein Autofahrer bei erlaubten 50 mit 87 km/h gemessen. Ihn erwarten laut Hufnagel ein Bußgeld von 160 Euro, ein Punkt in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.

