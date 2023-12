Würzburg

04:00 Uhr

Bockshorn, Bratwurst, Behr: Das waren 7 große "Aufreger" des Jahres in Würzburg

Plus Worüber haben sich die Würzburger im abgelaufen Jahr unterhalten, was war im Gespräch? Die Themen reichen von der Bratwurst beim Hafensommer bis zum Straba-Ausfall.

Von Ernst Lauterbach Artikel anhören Shape

Das Jahr 2023 geht seinem Ende entgegen, das neue Jahr 2024 steht bevor. Zeit, einmal in die Statistiken dieser Redaktion zu blicken und Bilanz zu ziehen, was die Würzburgerinnen und Würzburger im abgelaufenen Jahr bewegt hat. Dabei erhebt diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wie es im Leben oft so ist: Was den Einen aufregt, ist dem Anderen gänzlich egal.

1.) Die "Heidenspaßparty" und "Das Leben des Brian" am Karfreitag verstimmen gläubige Christen

Für Unmut in den Kommentarspalten sorgte im April eine Karfreitagsparty in der Posthalle.Über 100 Kommentare gibt es dazu auf mainpost.de. Unter dem Titel "Heidenspaßparty" legte dort am höchsten Feiertag der Kirche, der in Bayern als sogenannte stiller Feiertag gilt, ein DJ auf. Nicht genug: Vor der Party wurde gar Monty Pythons Comedy-Klassiker "Das Leben des Brian" gezeigt. Ein Film, der die Geschichte der Bibel satirisch auf den Arm nimmt. Deshalb darf er bis heute nicht öffentlich an Feiertagen gezeigt werden. Allerdings beriefen sich die Veranstalter auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart aus dem Jahr 2019. Demnach dürfe die Satire gezeigt werden, allerdings nur mit geschlossenen Türen und Fenstern – und nicht zu Unterhaltungszwecken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen