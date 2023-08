Würzburg/Schweinfurt

Boden-Expertin zu Nitrat-Problem in Unterfrankens Grundwasser: "Weniger Dünger allein ist nicht die Lösung"

Zum Nitrat-Problem sagt Nadine Jäger von der Regierung von Unterfranken: "In Trockengebieten wie Unterfranken bräuchten wir andere Regeln."

Plus Bayernweit einzigartig: In Unterfranken versuchen Landwirte freiwillig, die Grundwasserqualität zu verbessern. Geoökologin Nadine Jäger sagt, ob das Projekt funktioniert.

Von Angelika Kleinhenz

Kaum eine Vorschrift ist unter Landwirtinnen und Landwirten so umstritten wie die neue Düngeverordnung. Sie soll vor allem den Nitratgehalt im Grundwasser überall in Deutschland senken. Deshalb gelten in mit Nitrat belasteten Gebieten strenge Auflagen für die Bauern.

Nicht auf Verbote, sondern auf Freiwilligkeit setzt ein Projekt der Regierung von Unterfranken, das Dr. Nadine Jäger vom Sachgebiet "Beratung in der Landwirtschaft" vor drei Jahren ins Leben gerufen hat. Jäger hat über landwirtschaftliche Bodenkunde promoviert, zehn Jahre lang bei der Trinkwasserversorgung Würzburg gearbeitet und organisiert jetzt in Unterfranken Arbeitskreise für Landwirte, die die Qualität des Grundwassers unter ihren Äckern verbessern wollen.

