Schweinfurt

03.05.2023

Bombenentschärfung: Warum der Schweinfurter Hauptbahnhof nur knapp einer Katastrophe entgangen ist

Immer wieder werden bei Bauarbeiten Fliegerbomben ausgegraben, wie hier 2013 auf einem Grundstück in Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt. Am Wochenende wurde in Schweinfurt ein 500 Kilogramm schwerer Blindgänger entdeckt und erfolgreich gesprengt.

Plus Immer wieder werden bei Bauarbeiten Fliegerbomben entdeckt. Wie viele Blindgänger noch unter Schweinfurt vermutet werden und wie gefährlich der Fund am Samstag war.

Von Marcel Dinkel Artikel anhören Shape

24 Minuten. So lange dauerte der erste von 22 Luftangriffen, den die Alliierten während des Zweiten Weltkriegs über Schweinfurt geflogen haben. Die Folgen der Bombenhagel zwischen 1943 und 1945 sind jedoch bis heute spürbar. Am Samstag hielt die Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe in der Ernst-Sachs-Straße in Schweinfurt Anwohnerinnen und Anwohner in Atem. Gut 1500 Menschen mussten im Umkreis von 500 Metern um den Fundort der Bombe ihre Wohnungen verlassen. Der Hauptbahnhof war für mehrere Stunden gesperrt.

Immer wieder werden bei Bauarbeiten Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. Expertinnen und Experten aus der Kampfmittelbeseitigung und der Industrie erklären, wie viele Bomben im Schweinfurter Untergrund liegen, wie sie mit der Gefahr umgehen und warum Situationen wie die am Wochenende besonders gefährlich sind.

