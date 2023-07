Giebelstadt

Bombenfund im Airpark Giebelstadt: Warum noch immer gefährliche Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg auftauchen

Über 100 Fliegerbomben wurden auf dem Gelände des ehemaligen Luftwaffenflugplatzes in Giebelstadt bereits beseitigt. Doch noch immer werden Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Plus Am Donnerstag wurde im Giebelstadter Gewerbegebiet eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Was die Suche nach Blindgängern erschwert.

Der Fund einer Fliegerbombe hat am Donnerstagnachmittag die Bauarbeiten an einem Logistikstandort im Giebelstadter Gewerbegebiet Airpark kurzzeitig zum Erliegen gebracht. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg konnte vor Ort unschädlich gemacht werden, wie die Polizeiinspektion Ochsenfurt mitteilt.

Auch Jahre nach einer umfangreichen Bombensuche auf dem Gelände des in den 1930er Jahren von der deutschen Wehrmacht errichteten Militärstützpunkts kommt es immer noch zu gefährlichen Funden. Blindgänger tauchen vor allem dort auf, wo bis vor kurzem noch Gebäude standen oder Straßen verliefen, die die gezielte Sondierung des Untergrunds verhindert haben. So auch auf dem 18 Hektar großen Gelände, das die Deutsche Logistik Holding (DLH) im Gewerbegebiet erworben hat. Seit Monaten werden dort Gebäude der früheren US-Kaserne abgebrochen.

