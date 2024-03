Schweinfurt

04:00 Uhr

Boomende Geschäfte oder Abbau von Stellen: Wie ist die Lage bei ZF in Schweinfurt, Herr Süß?

Plus Die IG Metall sorgt sich um den Industriestandort Schweinfurt. ZF-Werkleiter Manfred Süß erklärt die Lage bei Unterfrankens größtem Arbeitgeber.

Von Oliver Schikora

In den vergangenen Tagen hat die Gewerkschaft IG Metall mit mehreren Pressemitteilungen für Furore gesorgt. Thema darin waren Befürchtungen, die großen Industriebetriebe in Schweinfurt und der Region Main-Rhön könnten in den kommenden Jahren Personal abbauen. Ein Thema war auch der ZF Standort in Schweinfurt, an dem in drei Werken 9100 Mitarbeitende arbeiten. Der Automobilzulieferer mit Stammsitz in Friedrichshafen ist in der Region der mit Abstand größte kommerzielle Arbeitgeber. Im Gespräch widerspricht Standortleiter Manfred Süß den Befürchtungen deutlich. ZF habe gut 350 Millionen Euro in die Werke in Schweinfurt investiert und keine Pläne, sich mit der Elektromobilität aus Deutschland dauerhaft zurückzuziehen.

Industriestandort

Schweinfurt

IG Metall

Manfred Süß: Ich kann nur für ZF sprechen und da sage ich für Schweinfurt: nein. Es gibt nichts Neues, das uns aus der Bahn werfen würde oder anders wäre als das, was wir schon lange planen. Wir haben uns mit dem Projekt 2030 früh auf den Weg gemacht für die Transformation. Die IG Metall treibt vielleicht das gesamte Schweinfurt-Bild um, weniger die ZF.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .