Lohr

12:00 Uhr

Bosch Rexroth: Ab Juni müssen in der Gießerei in Lohr wohl 450 Beschäftigte in Kurzarbeit

3 Bilder Die Beschäftigten der Gießerei von Bosch Rexroth in Lohr müssen wohl bald mit Einschnitten klarkommen. Foto: Thomas Obermeier