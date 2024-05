Würzburg

04:00 Uhr

BR24 live mit Main-Post-Reporterin Angelika Kleinhenz: Was tun gegen den Wassermangel in Unterfranken?

Plus Die Region vom Grabfeld bis zum Steigerwald leidet seit Jahren unter fehlenden Niederschlägen. Über Wege aus der Notlage diskutieren Expertinnen im Radio.

Von Michael Czygan

Wassernotstand rund um Bad Königshofen (Lkr. Rhön-Grabfeld), die Zahl der Hitzetage nimmt seit Jahren ständig zu, die Grundwasserstände erreichen immer neue Negativrekorde: Der Klimawandel ist längst auch in der Region spürbar - da hilft auch ein regenreicher Winter nur wenig.

Unter dem Titel "Der Klimawandel und die Folgen. Was tun gegen den Wassermangel in Unterfranken?" diskutieren Expertinnen aus der Region am kommenden Sonntag, 5. Mai, live im Radio (und im Internet), und zwar von 11 bis 12 Uhr auf BR24 in der Sendung "Sonntags um Elf".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .