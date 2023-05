Herschfeld

07:07 Uhr

Großbrand in Herschfeld bei Bad Neustadt: Helfer retten 100 Kühe und Kälber aus brennendem Stall

Auf einem Aussiedlerhof in Herschfeld kam es am späten Montagabend zu einem Großbrand.

Plus Zwei Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. Die Polizei spricht von einem Millionenschaden, die Kripo ermittelt jetzt zur Ursache

Der Alarm für die Feuerwehren im Raum Bad Neustadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) kam am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr: Großbrand in einem Aussiedlerhof. Als die ersten Einsatzkräfte an dem Aussiedlerhof im Ortsteil Herschfeld ankamen, "waren die Flammen ersichtlich, die meterhoch aus der Halle schlugen."

Feuerwehren aus Rhön-Grabfeld verhinderten ein Übergreifen der Flammen

Dies meldet Martin Kuhn, Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, am Dienstagmorgen. In der brennenden Stallung trafen die Helfer seinen Angaben zufolge rund 100 Rinder und Kälber.

