26.10.2023

Brand in der Würzburger Innenstadt: Feuerwehr war mit ungewöhnlich vielen Kräften in der Kaiserstraße im Einsatz

In der Kaiserstraße in der Würzburger Innenstadt kam es am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz.

Plus In der Würzburger Innenstadt kam es am Donnerstagabend zu einem Kellerbrand. Die Feuerwehr war mit ungewöhnlich vielen Einsatzkräften vor Ort. Warum?

Von Gina Thiel

Feuerwehr, Polizei und Absperrband: Am Donnerstagabend kam es in der Kaiserstraße in der Würzburger Innenstadt zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Grund dafür war, nach derzeitigen Erkenntnissen der Einsatzkräfte, ein Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung.

Gegen 17.15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Feuerwehr Würzburg eine starke Rauchentwicklung in einem Keller in der Kaiserstraße gemeldet, wie Mark Berninger, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Würzburg erklärt. "Unser Atemschutztrupp hat mit entsprechendem Atemschutz die Kellerräume erkundet", erklärte er. Dabei hätten die Beamtinnen und Beamten einen stark verrauchten Keller vorgefunden.

