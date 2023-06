Würzburg

17:00 Uhr

Brand und Verwüstung in der Schultoilette: Hat Vandalismus an Würzburger Schulen zugenommen?

An einigen Würzburger Schulen hat es in der vergangenen Zeit Vandalismus-Vorfälle gegeben, vor allem betroffen sind immer wieder die Schultoiletten. Hier ein Bild mit Brandschäden an einer Würzburger Schule.

Plus In den vergangenen zwei Jahren hat es an Würzburger Schulen mehrere Vandalismus-Vorfälle gegeben. Was Schulbürgermeisterin Judith Roth-Jörg jetzt dagegen unternehmen will.

Schmierereien, Graffiti, Exkremente, Sachbeschädigungen, Diebstahl oder sogar Feuer - die Liste ist lang. Das Thema Vandalismus an Schulen ist derzeit bundesweit in den Schlagzeilen, auch an Würzburger Schulen gebe es derzeit mehr Vorfälle als noch vor ein paar Jahren. Das schildert Schulbürgermeisterin Judith Roth-Jörg bei einem Gespräch mit dieser Redaktion.

Nachdem es am 26. April dieses Jahres zum siebten Mal innerhalb von zwei Jahren zu einem Brandfall an einer Würzburger Schule gekommen war, will Roth-Jörg das Thema nicht auf sich beruhen lassen. "Wir müssen darüber sprechen, was passiert und auch fragen, warum es passiert. Ich kann das nicht ignorieren", sagt sie.

