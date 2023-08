Würzburg/Kitzingen

15:00 Uhr

Brandanschlag auf Auto von Kitzinger Bayernpartei-Politiker: Das Urteil gegen den Täter ist gefallen

Plus Der Mann, der den Smart des Stadtrats im Februar 2022 angezündet hatte, gehörte zumindest zeitweise der Querdenker-Szene an. Seine Tat war politisch motiviert.

Von Benjamin Stahl

Im Prozess um den Brandanschlag auf das Auto des Kitzinger Stadtrats Uwe Hartmann (Bayernpartei) ist der Täter am Mittwoch zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 31-jährige Frührentner dem Politiker einen Denkzettel verpassen wollte, unter anderem weil sich Hartmann für eine allgemeine Corona-Impfpflicht ausgesprochen hatte. Der Angeklagte hatte sich spätestens Anfang 2022 der sogenannten Querdenker-Szene angeschlossen.

Ermittler fanden tausende kinderpornografische Fotos

Der 31-Jährige hatte zu Beginn der Verhandlung gestanden, den Smart mit der markanten blau-weißen Lackierung und dem Logo der Bayernpartei mithilfe von Grillanzündern in Brand gesetzt zu haben. Auch das Wohnhaus der Familie Hartmann, vor dem das Auto geparkt war und in dem der Politiker und seine Frau zur Tatzeit schliefen, war in jener Februarnacht 2022 beschädigt worden.

