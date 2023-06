Geschäftsführer der Main-Post wiedergewählt: Brandstätter weiter Vorsitzender des dpa-Aufsichtsrates

Plus David Brandstätter, der Geschäftsführer der Main-Post, ist für weitere drei Jahre Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der Geschäftsführer der Main-Post, David Brandstätter, ist für weitere drei Jahre Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Presse-Agentur. Wie die dpa am Mittwoch zu ihrer 74. Gesellschafterversammlung in Hamburg mitteilte, wurde Brandstätter, der seit 2014 Vorsitzender des Gremiums ist, nun wiedergewählt.

Die Deutsche Presse-Agentur ist Deutschlands größte Nachrichtenagentur und wird im nächsten Jahr 75 Jahre alt. Der Umsatz der gesamten Gruppe lag im vergangenen Jahr bei 165,5 Millionen Euro, 2021 waren es 156,8 Millionen Euro gewesen, so die dpa.