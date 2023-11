Würzburg/Schweinfurt

04:00 Uhr

Brauchen wir ein Böllerverbot an Silvester? Das halten Menschen aus Unterfranken davon

Plus Ein großes Feuerwerk gehört für die meisten zum Jahreswechsel dazu. Aber sollten weiterhin alle Böller und Raketen zünden dürfen? Das sagen zwölf Unterfranken.

Von Silvia Gralla

Über das Böllern an Silvester wird viel gestritten. Für die einen gehört das Zünden von Raketen und Böllern traditionell zum Jahreswechsel und sie wollen sich den Spaß nicht verbieten lassen. Für andere ist die Böllerei vor allem laut, gefährlich und schlecht für die Umwelt. Und was sagen die Menschen in der Region dazu? Wir haben uns in Würzburg und Schweinfurt umgehört.

1. Vicky Hartwig, 18, aus Würzburg: "Ich selber zünde keine Raketen und Knaller"

"Wenn man den Umweltaspekt bedenkt, dann sage ich eindeutig Ja zu einem Böllerverbot. Andererseits ist ein Silvesterfeuerwerk auch Tradition in Deutschland. Ich selbst zünde keine Raketen und Knaller, aber ich sehe mir gerne das Feuerwerk an Silvester an."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

