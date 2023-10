Lohr

04:00 Uhr

Brief an Bayerns Justizminister nach Tod des Vaters durch Corona-Infektion in Klinik: Lohrer will neue Ermittlungen

Nach der tödlichen Corona-Infektion eines 78-jährigen Patienten am Klinikum in Lohr (Lkr. Main-Spessart) hält sein Sohn an heftigen Vorwürfen fest. Jetzt ist der Fall Thema im Justizministerium und im Landtag in München.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Karl Kracht gehört zu den 27.000 Menschen, die in Bayern an Corona gestorben sind. Ende 2020 war er in der Klinik seiner Heimatstadt Lohr (Lkr. Main-Spessart) mit dem Coronavirus infiziert worden und an Covid erkrankt. Drei Jahre später ist sein Tod nun Thema in München.

Denn auch wenn Polizei und Staatsanwaltschaft Würzburg zu anderen Ergebnissen kamen, hegt sein Sohn Jürgen Kracht weiter den Verdacht: Hygienische Schlamperei im Krankenhaus in Lohr aufgrund von Sparmaßnahmen sei die Ursache für den Tod des 78-Jährigen - und dies werde vertuscht. Die Klinik selbst weist auf Anfrage den Vorwurf zurück. Zweimal hatten Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt, zweimal wurden die Nachforschungen eingestellt.

