Brückenabriss und Straßensperrung: Wann in der Rottendorfer Straße in Würzburg die Baumaschinen anrücken

Plus Im Januar beginnt die Erneuerung der Bahnbrücke in der Rottendorfer Straße, die deswegen gesperrt wird. Alles, was es dazu zu wissen gibt.

Von Ernst Lauterbach

Seit einem guten halben Jahr rollt der Verkehr wieder über die Siligmüllerbrücke zwischen der Innenstadt und dem Berliner Ring sowie dem oberen Frauenland und dem Hubland. Im Mai war die Brücke 28 Jahre nach ihrer Sperrung und dem darauffolgenden Abriss und Neubau wieder eröffnet worden. Damit war die eine wichtige Verbindung wieder hergestellt.

Was geschieht nun nach dem Neubau der Siligmüllerbrücke?

Um so wichtiger wird sie nun, da die "Nachbarin" in Zuge der Rottendorfer Straße auf dem Programm des Baureferates steht. Eine Sanierung dieser Brücke über die Bahnlinien nach Treuchtlingen und Lauda-Königshofen ist unwirtschaftlich, auch sie muss abgerissen und neu gebaut werden. Das erfordert umfangreiche Vorbereitungen. Denn durch das Brückenbauwerk verlaufen viele Versorgungsleitungen. Und die müssen auch während der Bauzeit zuverlässig funktionieren.

