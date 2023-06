Brückenneubau in der Rottendorfer Straße in Würzburg: Drei Jahre ist die Straße dicht

Plus Die Bahnüberführung im Zuge der Rottendorfer Straße muss erneuert werden. Schon im kommenden Frühjahr geht es los. Was den rollenden und Fußverkehr erwartet.

Die Siligmüllerbrücke ist fertig, der Verkehr fließt. Wie es nun um den Neubau der Brücke im Zuge der Rottendorfer Straße steht, wird Stadtbaurat Benjamin Schneider den Mitgliedern des Planungs-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss (PUMA) am Mittwoch vorstellen. Kurz gesagt: Von Januar kommenden Jahres an bis Ende 2026 wird sich der motorisierte Verkehr Umwege suchen müssen. Für den Rad- und Fußverkehr wird die Brücke noch ein wenig länger geöffnet bleiben können. Aber sobald der Abbruch der Brücke beginnt, ist auch hier Schluss.

Der Hintergrund: Ein Teil des Unterbaus der Bahnüberführung im Zuge der Rottendorfer Straße stammt aus dem Jahr 1870, der Rest hat das Baujahr 1971. Und nach 153 beziehungsweise 54 Jahren ist der Bau kaputt und erneuert werden. Das erfordert aber umfangreiche Vorbereitungen. Denn durch die Überführung über die Bahnlinie verlaufen auch viele Versorgungsleitungen vom unteren ins obere Frauenland.