Ebrach

11:00 Uhr

Buchen-Nationalpark Steigerwald: Neues Gutachten sieht auch klare wirtschaftliche Vorteile für die Region

Plus Botanik-Professor Knapp hat für ein Gutachten im Auftrag der Grünen Auswirkungen eines Schutzgebietes im nördlichen Steigerwald geprüft. Sein Ergebnis ist eindeutig.

Von Michael Mößlein

Dass Bayern als flächenmäßig größtes Bundesland einen dritten Nationalpark haben sollte, davon sind die Anhängerinnen und Anhänger der Partei der Grünen längst überzeugt. Vor gut einer Woche haben die Delegierten diesen Wunsch verschriftlicht: Sollten die Grünen nach der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober mitregieren, möchten sie bis Ende 2027 einen Nationalpark zum Schutz alter Buchenwälder im nördlichen Steigerwald errichten. So steht es in dem auf dem Parteitag in Erlangen verabschiedeten Regierungsprogramm.

Knapp eine Woche später unterstreicht eine kleine Delegation grüner Politiker dieses Vorhaben. Am Freitag vor Pfingsten besuchen Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Landtag-Grünen, mit den Abgeordneten Patrick Friedl aus Würzburg und Paul Knoblach aus Garstadt den Handthalgrund bei Ebrach. Dort setzen sie vor eingeladenen Journalisten und Fotografinnen und Fotografen nochmals medienwirksam ihre Argumente für einen Nationalpark Steigerwald in Szene.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen