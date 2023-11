DINGOLSHAUSEN

09.11.2023

Bürgermeisterin macht Babypause: In Dingolshausen ist das bald der Fall und eine Premiere im Landkreis Schweinfurt

Spätestens im Frühjahr wird Dingolshausens Bürgermeisterin Nicole Weissenseel-Brendler nicht mehr im Rathaus präsent sein: Aufgrund ihrer Schwangerschaft, die sie am Montag öffentlich bekannt gegeben hat, wird sie längere Zeit ihre Amtsgeschäfte ruhen lassen.

Plus Nicole Weissenseel-Brendler wird ihr Amt für längere Zeit nicht ausüben können. Welche Auswirkungen die Schwangerschaft auf die Gemeinde Dingolshausen hat.

Von Stefan Pfister Artikel anhören Shape

Es war eine schöne, aber außergewöhnliche Nachricht, die Nicole Weissenseel-Brendler ihrem Gemeinderat am Montag verkündete: Sie ist schwanger. Die Bürgermeisterin von Dingolshausen (Lkr. Schweinfurt) wird demnächst also in die Babypause gehen.

„Wir hatten einen solchen Fall noch nie innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen und, soweit ich mich erinnere, auch nicht im Landkreis Schweinfurt“, sagt Johannes Lang, Geschäftsführer der VG, zu der Dingolshausen gehört, auf Anfrage. Er musste lange recherchieren, bevor er Klarheit in diesem Sonderfall hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .