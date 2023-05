Bundesgerichtshof bestätigt Würzburger Urteil: Der Babymörder von Gemünden muss lebenslänglich hinter Gitter

Plus Das schreiende Kind hatte den Drogensüchtigen beim Fernsehen gestört: Nach zwei emotionalen Prozessen um den Babymord zieht der Bundesgerichtshof einen Schlussstrich.

Das acht Monate alte Baby Luca wurde 2019 in Gemünden getötet. Es musste sterben, weil sein Geschrei den drogensüchtigen Freund der Mutter beim Fernsehen störte. Vier Jahre und zwei aufwühlende Prozesse in Würzburg später hat jetzt der Bundesgerichtshof den Fall endgültig entschieden.

Dabei hatten sich die Rechtshüter in Karlsruhe zum zweiten Mal mit dem Fall aus Unterfranken befassen müssen. Elf Jahre Haft wegen Totschlags aus dem ersten Würzburger Urteil schien dem Bundesgerichtshof 2021 nicht hart genug für die furchtbare Tat. Eine Nachbesserung wurde empfohlen.