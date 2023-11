Würzburg

13:00 Uhr

Bundesgerichtshof prüft Würzburger Urteil: Kommt Handwerker nach brutaler Hammer-Attacke erneut auf die Anklagebank?

Urteilte das Landgericht Würzburg im März 2023 zu hart? Der Handwerker, der in Würzburg eine junge Frau in ihrer Wohnung mit dem Hammer lebensgefährlich verletzt hatte, hofft auf einen neuen Prozess.

Plus Der Verteidiger des 28-Jährigen will einen zweiten Prozess. Versucher Mord oder gefährliche Körperverletzung? Der Bundesgerichtshof hat extra eine Erörterung angesetzt.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Einem spektakulären Strafprozess vor dem Landgericht Würzburg droht eine Wiederholung: Am Bundesgerichtshof (BGH) ist man sich offenbar uneins, wie man das Urteil im Prozess um versuchten Mord mit einem Hammer bewerten soll. Ende März gefällt, ist das Urteil bisher nicht rechtskräftig.

Ein 28-jähriger Handwerker hatte in der Verhandlung vor Gericht gestanden, an seinem Geburtstag im Mai 2022 in Würzburg eine 25-Jährige in ihrer Wohnung angegriffen zu haben um sie zu vergewaltigen, wie er das aus brutalen Videos kannte. Mit heimtückischen Schlägen von hinten auf den Kopf hatte er die junge Frau fast umgebracht.

