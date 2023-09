Lohr

08.09.2023

Bundeswehr-Airbus über Main-Spessart: Was es mit dem Tiefflug der A400M auf sich hatte

Das Airbus-A400M-Transportflugzeug der Bundeswehr, das am Donnerstag auch über Lohr zu sehen war.

Plus Am Donnerstag war die Transportmaschine über Lohr zu sehen. Wo es in Main-Spessart vergangene Woche weitere Sichtungen gab und wie diese zusammenhingen.

Eifrig teilten Mitglieder einer lokalen Lohrer Facebook-Gruppe am Donnerstag ihre Sichtungsfotos eines Militärflugzeugs, das am Nachmittag kurz nach 14 Uhr im Tiefflug über Lohr zu sehen war. "Höchstens 150 Meter", "Es war wirklich erschreckend tief", schilderten die Main-Spessarter ihre Eindrücke.

Darunter auch Sonja Hüller, die das gleiche Flugzeug bereits eine Woche zuvor am 29. August bei einem Spaziergang bemerkt hatte. Anders als bei den Sichtungen in Lohr habe sie dabei beobachten können, wie über dem Gemündener Stadtteil Adelsberg eine Gruppe von mindestens sechs Fallschirmspringern das Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M verließen.

