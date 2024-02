Bundeswehr-Flugzeug über Würzburg erregt Aufsehen: Das hat es mit dem Tiefflug auf sich

Plus Teils weithin zu sehen waren im südlichen Landkreis Würzburg Absprünge von Bundeswehrangehörigen aus einem Luftwaffen-Airbus. Was es damit auf sich hat.

Für Aufsehen sorgte am Dienstag und Mittwoch eine tieffliegende Bundeswehrmaschine im südlichen Landkreis Würzburg. Augenzeugen beobachteten, wie Menschen aus der Maschine sprangen.

Hintergrund sind Übungen im Rahmen der Fallschirmspringerausbildung der Bundeswehr, wie Thomas Heinl, Presseoffizier der Infanterieschule Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen), auf Anfrage der Redaktion bestätigte. Die Bundeswehr nutzt demnach den eigentlich zivilen Verkehrslandeplatz Giebelstadt für Starts und Landungen. Die Übungen dauerten noch bis zu diesem Mittwoch, so Heinl.