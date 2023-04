Burlesque-Künstlerin Carina tanzt auf Karlsruhes Fetisch-Party: "Es ist mehr als Striptease"

Glanz und Glamour ist genau ihr Stichwort - Carina ist unter dem Künstlernamen "Miss Black Lady" als Burlesque-Tänzerin im Südwesten unterwegs. Am Samstag, 1. April, ist sie im Rahmen der Erotikmesse "Obscene" in der Stadtmitte aufgetreten. ka-news.de hat sich mit Carina über ihren außergewöhnlichen Job unterhalten.

Hunderte von Glitzersteinchen schimmern auf dem schwarzen Lederkostüm, das Gesicht ist halb mit einer schwarzen Katzenmaske verdeckt - Carina ist bereit für ihren Auftritt. Denn sie eröffnet im "Catwoman-Look" unter dem Pseudonym "Miss Black Lady" die "Kinky Burlsesque Show" in der Stadtmitte. Das Event findet bereits zum zweiten Mal in der Karlsruher Stadtmitte statt.

Ausschlaggebend für die Show ist die Obscene-Messe, 31. März bis 2. April, in der Karlsruher Gartenhalle. Ein beliebter Ort für BDSM-Fans, der am Wochenende nahezu übergelaufen sei, wie der Veranstalter, Elmar Jäger, erzählt: "Es herrschte schon fast Volksfeststimmung. Aufgrund des speziellen Themas hat die Messe ein großes Einzugsgebiet, viele sind extra von außerhalb angereist."

Stadtmitte ideal für ein "Haut-an-Haut-Feeling"

Der Veranstalter ist schon seit knapp 20 Jahren im Event-Business, seit ungefähr zehn Jahren macht er Burlesque-Shows. Mit Erfolg: Die Show am Samstag war mit 100 Plätzen restlos ausverkauft. Insgesamt neun Acts haben an diesem Abend auf der Bühne performt.

Die Stadtmitte habe sich laut Jäger bestens für die Darbietung geeignet: "Die Voraussetzungen hier sind einfach top. Es gibt eine super Anlage, Bestuhlung ist möglich und in diesem angenehmen Größenformat, gepaart mit der Nachtclub-Energie, konnte die Intimität der Show gewahrt werden."

Carina freut sich schon auf ihren Auftritt, als ka-news.de sie kurz vor Beginn trifft. Lampenfieber? Mittlerweile Fehlanzeige bei ihr! "Ich will einfach nur noch raus auf die Bühne und abliefern. Dort ist man frei, hat seinen ganz eigenen Moment, alle Augen sind auf dich gerichtet. Das ist ein tolles Gefühl, so im Mittelpunkt zu stehen."

Tanzen ist ihre Leidenschaft

Die 42-Jährige aus Ostfildern arbeitet hauptberuflich eigentlich als Buchhalterin. Bei einem Besuch der Tanzmesse in Stuttgart 2019 wurde sie auf Burlesque aufmerksam. "Ich komme aus der Salsa-Szene und tanze sehr gerne, da hat mich so etwas Neues, was ich damals noch nicht kannte, gecatcht", meint sie.

Sie meldete sich daraufhin bei einer Burlesque-Schule an, um es einfach mal auszuprobieren. "Anfangs habe ich einige Anläufe gebraucht, aber ich bin dann schnell zu einer Showgruppe gekommen." Kurze Zeit später folgte bereits ihr erster Solo-Auftritt auf der obscene-Messe in Sindelfingen.

Alles selfmade

Als die Pandemie erst einmal für eine ungewollte Veranstaltungs-Pause sorgte, widmete sie sich weiter ihrem persönlichen Stil: "Ich habe eigene Choreographien zusammengestellt und angefangen, meine Kostüme selber zu machen." Ganz in Schwarz und inspiriert von der Gothic-Szene - daher kommt auch ihr Künstlername.

"Das ist ein ganz schöner Aufwand, zeit- und kostentechnisch", so Carina. Für ein Kostüm brauche sie bis zu einem Jahr.

Burlesque: Nicht zu verwechseln mit Striptease!

Carina genießt ihre Shows und fühlt sich wohl in ihrem Körper. Das Wichtigste ist ihrer Meinung nach: Nicht darauf hören, was andere sagen! "Viele wissen gar nicht, was Burlesque ist und stempeln das dann direkt als Strippen ab. Doch es ist viel mehr als das: Freie Entfaltung, Tanz, Glanz und Glamour - das möchte ich auch ausstrahlen!"

Auch wenn Miss Black Lady diesen Job "just for fun" macht, läuft ihr Hobby ziemlich gut: Neben der aktuellen Catwoman-Performance sind noch weitere Shows in der Region geplant, unter anderem mit dem Titel "kleines böses Mädchen". "Ich hoffe natürlich, dass es so weiterläuft", sagt sie.