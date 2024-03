Bergrheinfeld

10.03.2024

Burn-out und Kostenspirale: Wie eine Bauernfamilie in Unterfranken die Probleme der Landwirtschaft für sich löst

Plus Der Druck auf Bauernhöfe ist hoch, Ursachen gibt es dafür viele. Ein Landwirt aus Bergrheinfeld (Lkr. Schweinfurt) und sein Sohn geben Einblick in ihre Situation.

Von Marcel Dinkel

Schaufel für Schaufel hievt Valentin Wahler das Tierfutter in den Trog. Etwa 80 Rinder müssen der Junglandwirt und seine Familie auf dem Bauernhof am Ortsrand der Gemeinde Bergrheinfeld (Lkr. Schweinfurt) täglich versorgen. Anstrengend, dafür vielseitig, sagt Wahler, während die Tiere hastig das Heu-Gemisch mitsamt der Kartoffelreste aus den Vortagen verschlingen.

Valentin Wahler ist 21 Jahre alt, absolviert seit Herbst 2023 ein Studium an der landwirtschaftlichen Hochschule Triesdorf in Mittelfranken und ist angehender Hofnachfolger. "Ich bin da reingewachsen", sagt er. Seitdem er zwölf Jahre alt ist, packt Valentin Wahler auf dem heimischen Hof mit an. Ob er sich auch einen anderen Beruf vorstellen könnte? Ausgeschlossen. "Dass ich in Richtung Landwirtschaft gehe, stand schon immer fest."

