Burschenschaftshaus in Würzburg ist tabu: AfD-Abgeordneter Daniel Halemba musste sich anderen Wohnsitz suchen

Der AfD-Abgeordnete Daniel Halemba wurde am Montag wegen Volksverhetzung festgenommen und in Würzburg dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Plus Während die Ermittlungen gegen ihn weitergehen, darf der AfD-Politiker sich nicht mehr in seinem Studentenzimmer in Würzburg aufhalten. Das sind die Hintergründe.

Während weiter gegen ihn ermittelt wird, musste sich der neue AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba einen neuen provisorischen Wohnsitz suchen. Das bestätigte der Würzburger Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach am Donnerstag auf Anfrage. Bisher war der 22-jährige Politiker im Haus der Würzburger Burschenschaft "Teutonia Prag" gemeldet.

Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt

Die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt seit September gegen Halemba und vier weitere Mitglieder der "Teutonia Prag" wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung sowie der Verwendung von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen. Halemba bestreitet die Vorwürfe. Unter anderem soll er laut Staatsanwaltschaft in einem Gästebuch der Burschenschaft unter einem Eintrag mit dem Ausspruch "Sieg Heil" unterschrieben haben und den Ausdruck eines SS-Befehls von Heinrich Himmler in seinem Zimmer aufgehängt haben.

