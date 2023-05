Busunternehmen gründet eigene Fahrschule, um künftige Busfahrer auszubilden

Plus Auch die Busunternehmen sind vom Fachkräftemangel betroffen. Das Omnibusunternehmen Grasmann in Hafenlohr hat deshalb eine eigene Fahrschule gegründet.

Busunternehmen auch im Landkreis Main-Spessart suchen händeringend nach Fahrern – auch für den Linienverkehr. Das Stammpersonal ist oft überaltert, Nachwuchs ist schwer zu bekommen. Kreativität ist gefragt: Beim Omnibusunternehmen Grasmann in Hafenlohr gibt es seit Anfang des Jahres eine eigene Fahrschule.

Fahrlehrer Peter Jung, der selbst Busfahrer ist, unterrichtet dort aktuell einen Kurs mit fünf Teilnehmenden. Vier Männer und eine Frau drücken die Schulbank. Sie lernen in Theorie und Praxis den Umgang mit den bis zu 13 Meter langen Fahrzeugen im Linien- und Reiseverkehr.