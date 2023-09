Sand am Main

17:00 Uhr

Cannabis-Anbau und Konsum? Das sagen 5 Menschen aus dem Haßbergkreis zur geplanten Teillegalisierung

Die Menschen im Landkreis Haßberge sind geteilter Meinung, was die geplante Teillegalisierung von Cannabis angeht.

Plus Die Haßbergler sind in Sachen Teillegalisierung unterschiedlicher Meinung – und das aus verschiedenen Gründen. Viele Befürworter wollten mit ihrer Meinung nicht in die Öffentlichkeit.

Von Christian Licha

Geht es nach dem Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, soll der Besitz von 25 Gramm Cannabis für erwachsene Privatpersonen künftig straffrei sein. In Vereinen, die neu gegründet werden, und bis zu 500 Mitglieder haben, soll zudem der Anbau von Cannabis für den privaten Konsum legal sein. Die Abgabe soll allerdings für Mitglieder auf 25 Gramm pro Tag und höchstens 50 Gramm pro Monat beschränkt werden. Die Bundesländer entscheiden aber selbst, ob sie solche Anbaugruppen zulassen.

Doch würde ein solches Angebot im Landkreis auch genutzt werden? Oder lehnen die Haßberglerinnen und Haßbergler den Konsum der Pflanze ab? Das sagen die Menschen aus der Region zur geplanten Teillegalisierung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

