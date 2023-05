Castell

28.05.2023

Castell-Bank tauscht weiter ihr Personal: Erneuter Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats

Plus Bei der Fürstlich Castell'schen Bank (Castell-Bank) dreht sich weiter das Personalkarussell. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Jan Bettink hat am Mittwoch in der Hauptversammlung sein Amt niedergelegt, wie es in einer Pressemitteilung des Geldinstituts heißt.

Bettink war erst 2019 zur Castell-Bank gestoßen und hatte dort Ingo Mandt als Aufsichtsratschef abgelöst, der im Zuge größerer Personalrochaden nach nur zehn Monaten zum Vorstandssprecher aufgerückt war. Der erneute Wechsel, so hieß es, fand "wie geplant" statt. Zum Nachfolger wählten die Mitglieder des Gremiums Christoph Schücking, den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der Frankfurter Privatbank Metzler.

