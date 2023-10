Castell, Knauf und Co.: Wer sind die reichsten Menschen in Unterfranken?

Plus Von Knauf bis Castell-Bank: Zu den 500 reichsten Deutschen gehören auch 10 Unterfranken. Im Ranking treffen Adelsfamilien auf junge Unternehmer.

Jedes Jahr präsentiert das Manager Magazin die "500 reichsten Deutschen". Das Hamburger Wirtschaftsmagazin schätzt deren Vermögen anhand von öffentlichen Daten sowie durch eigenständige Prüfung von Archiven und Registern. Dabei wird sowohl das Kapital der Unternehmen berücksichtigt als auch das Privatvermögen der Personen.

Einige der Namen im aktuellen Ranking sind altbekannt. Aber auch bei den Superreichen bleibt nicht immer alles gleich: An der bundesweiten Spitze lösten Stefan Quandt und Susanne Klatten von BMW mit einem Vermögen von 40,5 Milliarden Euro Dieter Schwarz (39,5 Milliarden Euro) ab, dessen Stiftung die Lidl- und Kaufland-Märkte trägt. Auf den Plätzen folgen die Familien Merck (32 Milliarden Euro; Merck Pharma) und Reimann (30,5 Milliarden Euro; Mischkonzern JAB).