Schweinfurt/Querbachshof

05.10.2023

CDU-Chef Merz rechtfertigt in Schweinfurt Äußerungen zur Zahnbehandlung von Geflüchteten: "War richtig, das mal so zu sagen"

In Schweinfurt ließ sich CDU-Chef Friedrich Merz am Donnerstag von Wirtschaftsvertretern feiern.

Plus Zum Wahlkampf-Endspurt holte sich die Unterfranken-CSU Unterstützung vom CDU-Vorsitzenden. Und der warnte mit klaren Worten vor den Folgen des Klimawandels.

Friedrich Merz hat am Donnerstag in Schweinfurt seine umstrittenen (und teilweise widerlegten) Thesen zur zahnärztlichen Versorgung von Asylbewerbern zwar nicht wiederholt, aber im Grundsatz bestätigt. "Es war richtig, das mal so zu sagen", sagte der CDU-Vorsitzende beim "Wirtschaftstalk" der CSU in Schweinfurt. Endlich werde nun eine Diskussion über die Leistungen für Asylbewerber geführt. Von den rund 300 Zuhörerinnen und Zuhörern auf dem Gelände der Firma Maincor Rohrsysteme erhielt er dafür viel Applaus.

Merz sagte aber auch klar und deutlich: "Deutschland ist ein Einwanderungsland, seit Jahrzehnten schon." Ein Satz, der CDU-Vorsitzenden lange Jahre nicht über die Lippen gegangen ist. Der Sauerländer forderte mehr Einwanderung in den Arbeitsmarkt, "aber keine steigende Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme". Um hier schnell Lösungen zu finden, etwa durch mehr Grenzkontrollen und das Ersetzen von Geldzahlungen durch Sachleistungen, habe er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen "Deutschland-Pakt" angeboten.

