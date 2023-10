Schweinfurt

04:00 Uhr

"Chaotisch, schwierig, ungeplant": So empfinden 7 Schweinfurter das Verkehrschaos in der Stadt

Bei einer Umfrage erzählten Schweinfurter und Schweinfurterinnen, was sie über die Verkehrssituation in der Stadt denken. Von links oben nach rechts unten: Uwe Aumüller, Horst Körbe, Cornelia Rottman, Anke Motschenbacher, Holger Wörtmann, Klaus Will und Thomas Krämer.

Plus Das Verkehrschaos durch zu viele Baustellen bringt Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen an ihre Grenzen. Was sich 7 Schweinfurter von der Stadt wünschen.

Die Frustration über die städtische Verkehrsplanung ist groß. Ob Hahnenhügelbrücke, Wirsingstraße oder Obertor: Überall versperren Baustellen Arbeits- und Alltagswege. Wie groß die Enttäuschung gegenüber der Stadt ist, zeigt eine Umfrage, in der sieben Bürgerinnen und Bürger davon erzählen, wie sie das Verkehrschaos persönlich empfinden und ihre Wünsche an die Stadt ausdrücken. Die Umfrage fand kurz vor dem Abbau der Baustelle am Obertor statt. Die Hahnenhügelbrücke soll am 11. Oktober freigegeben werden.

1. Uwe Aumüller, Rentner

Ich finde die Verkehrssituation schlimm. Ich bin letzten Mittwoch mit dem Enkel von Grafenrheinfeld zum Waldspielplatz: 45 Minuten. Überall geänderte Vorfahrt, überall Stau. Die eine Baustelle ist nicht zu, die andere wird schon wieder aufgemacht. Da sind nur Baustellen. Die Städteplaner haben ihren Beruf verfehlt. Wenn man in die Stadt muss: Nur noch mit Fahrrad und ansonsten bleibt man von der Stadt weg.

