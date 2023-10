Chef von Freizeit-Land Geiselwind in Untersuchungshaft: Vorwurf von Steuerhinterziehung und Betrug

Plus Der Geschäftsführer des Freizeit-Lands Geiselwind steht bald vor Gericht. Es geht um womöglich unterschlagene Löhne und angeblich unrechtmäßig ausgezahltes Kurzarbeitergeld.

Wegen des Vorwurfs von Steuerhinterziehung und Betrug in mehreren Fällen sitzt seit kurzem der Geschäftsführer des Freizeit-Lands Geiselwind (Landkreis Kitzingen) in Untersuchungshaft. Es geht nach Angaben des Würzburger Staatsanwalts Thorsten Seebach um insgesamt etwa 374.000 Euro, die dem Staat entgangen sind.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39 Jahre alten Geschäftsführer vor, dass er in 21 Fällen rumänischen Mitarbeitenden auf dem Papier weniger Gehalt ausgezahlt haben soll, als vereinbart war. Durch die unterschlagenen Löhne habe er Steuern und Abgaben gespart. Die Differenz soll der Freizeit-Land-Chef laut Staatsanwaltschaft schwarz ausgezahlt haben. Der entstandene Schaden für den Staat beläuft sich demnach auf etwa 130.000 Euro.