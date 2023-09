Chemikalien und Waffen gefunden: Mann aus Landkreis Schweinfurt wollte möglicherweise Sprengstoff herstellen

Plus Ein 40-Jähriger wird beschuldigt, unerlaubt Waffen und Chemikalien besessen zu haben. Bei der Durchsuchung am Freitag war auch ein Sondereinsatzkommando vor Ort.

Von Bearbeitet von Lukas Will

Die Bayerische Landeskriminalamt durchsuchte am Freitag ein Wohnobjekt im Landkreis Schweinfurt und fand dabei Waffen und chemische Stoffe, die möglicherweise zur Herstellung von Sprengstoff geeignet sind. Der beschuldigte 40-Jährige war nach einer Mitteilung des Landeskriminalamtes bereits zuvor mit solchen Stoffen aufgefallen.

Dem Mann war demnach zuvor bereits ein Waffenbesitzverbot auferlegt worden und steht derzeit unter Führungsaufsicht.