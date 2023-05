Chia Rabiei klagte gegen seine Abschiebung: Die Entscheidung des Würzburger Verwaltungsgerichts ist rechtskräftig

Bei der Messerattacke in Würzburg im Juni 2021 riskierte er sein Leben. Nun wird ihm als Flüchtling Schutz gewährt. Wie wichtig seine Bekanntheit für das Urteil ist.

Chia Rabiei, der sich 2021 bei der schweren Messerattacke in Würzburg dem Angreifer mutig in den Weg gestellt hatte, darf vorerst in Deutschland bleiben. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Würzburg von Mitte März ist inzwischen rechtskräftig, wie ein Sprecher des Gerichts am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Das Gericht hatte entschieden, dass dem Kurden mit iranischer Staatsbürgerschaft der Status als Flüchtling zugesprochen werden muss.

Der ablehnende Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sei "rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten", so das Urteil der Verwaltungsrichter. Rabiei bekommt eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre.

Rückkehr in den Iran sei dem Kurden "nicht zuzumuten"

Nun liegt auch die über 30-seitige Begründung des Gerichts vor: Der Kurde müsse "bei einer Rückkehr in den Iran mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit mit politisch motivierter Verfolgung rechnen, so dass ihm eine Rückkehr in den Iran nicht zuzumuten ist", heißt es darin.

Der 43-Jährige sei nicht aus "asyltaktischen Gründen" vom Islam zum Christentum konvertiert. Vielmehr habe er "aufgrund einer ernsthaften Gewissensentscheidung aus einer tiefen Überzeugung heraus den religiösen Einstellungswandel vollzogen", so die schriftliche Begründung.

Gegen eine Abschiebung spricht aus Sicht des Gerichts auch die "Publizität des Klägers", also die Bekanntheit "wegen seiner gezeigten Zivilcourage bei der Messerattacke in Würzburg im Juni 2021 samt der nachfolgenden Auszeichnungen und Ehrungen bis hin zu seinem Asylverfahren, einschließlich des vorliegenden Gerichtsverfahrens". International war über den mutigen Helfer berichtet worden – auch in oppositionellen iranischen und kurdische Medien. Dabei sei auch die "politische und religiöse Einstellung des Klägers nicht verschwiegen worden", so die Richter.

Kein Vorteil, aber auch kein Nachteil durch Zivilcourage

Am 25. Juni 2021 hatte Chia Rabiei bei der Messerattacke am Barbarossaplatz sein Leben riskiert, um andere Menschen vor dem psychisch kranken Täter zu schützen. Drei Frauen starben bei dem Angriff, etliche Passantinnen und Passanten wurden verletzt.

Das Würzburger Verwaltungsgericht merkt an, dass dem Kläger kein Vorteil im Asylverfahren zugutekommen darf, weil er in Deutschland "ein gutes Werk getan hat" und dem Messerangreifer entgegentrat. "Umgekehrt darf ihm aber auch kein Nachteil daraus erwachsen, dass deshalb über seine Person und seine politische und religiöse Einstellung überregional und weltweit berichtet wird, so dass davon ausgegangen werden muss, dass dies auch den iranischen Behörden bekannt wird und er schon aus diesem Grund in den Fokus des iranischen Staates gelangt", begründet das Gericht.