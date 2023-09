Altfeld

11:00 Uhr

Chinesischer Autohersteller will Akkuwechselstation in Altfeld bauen

Eine automatische Akkuwechselstation will der Autohersteller Nio im Industriegebiet "Am Schlossberg" in Altfeld bauen. (Symbolbild)

Plus Der Bauausschuss Marktheidenfeld verweigerte allerdings die Zustimmung und verlangt ein begrüntes Dach. Chinesische Elektroautos drängen auf den europäischen Markt.

Der Automarkt ist im Wandel. Dies wurde an einem Bauantrag deutlich, den der Bauausschuss Marktheidenfeld in seiner Sitzung am Dienstag behandelt und einstimmig abgelehnt hat. Der chinesische Autohersteller Nio will im Industriegebiet "Am Schlossfeld" in Altfeld eine automatische Akkuwechselstation für Elektroautos bauen und bat um eine Befreiung vom Bebauungsplan, nach der mindestens die Hälfte der Dachflächen begrünt werden müssen. Doch dies gestattete der Bauausschuss nicht.

Der chinesische Autoproduzent Nio drängt offensichtlich mit seinen Elektroautos auf den europäischen Markt und setzt auf eine Idee, um die die meisten anderen Elektroautobauer bislang einen großen Bogen machen: Wechsel-Akkus. Die Autos werden nicht über Kabel zu Hause oder an öffentlichen Stromsäulen geladen, sondern sie nutzen wiederaufladbare und austauschbare Batteriesysteme. In sogenannten Power Swap Stationen werden die Autos von einem Roboter angehoben und die Batterie gewechselt. Nur fünf Minuten soll das laut Angaben des Unternehmens dauern und der Kunde hat wieder eine voll aufgeladene Batterie.

